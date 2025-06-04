Ремонтные работы стартовали в границах Оконешниковского района.
На автодороге Горьковское – Калачинск – Оконешниково начался ремонт отрезка с 65 по 71 километр в границах Оконешниковского района. На объект сейчас вышла спецтехника, чтобы расчистить полосы отвода от мелколесья, с обочин будет срезан растительный грунт, поскольку предусмотрено расширение проезжей части. Старый асфальт будет снят, основание автодороги усилят методом холодного ресайклинга с добавлением щебеночно-песчаной смеси и цемента.
Нанесут на дорожное полотно два слоя асфальтобетона, разметку, установят дорожные знаки.
– Приведение трассы в нормативное состояние ведем в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом Владимиром Владимировичем Путиным, – рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Ход ремонтных работ будет отслеживаться, приведенная в порядок дорога повысит пропускную способность и безопасность движения на одном из ключевых направлений региональной дорожной сети.
Добавим, что реализация национального проекта находится на постоянном контроле главы региона.