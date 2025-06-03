Пока Луи Робитайл прилетел в Сибирь с женой.

Сегодня, 3 июня, в Омск прилетел Луи Робитайл - новый главный тренер «Омские Крылья, фарм-клуба «Авангарда». Вместе с ним в Сибирь прибыла его супруга. Дети канадского специалиста приедут в Омск чуть позже, с открытием тренировочного лагеря.

- Моя жена со мной здесь, когда откроется тренировочный лагерь, ко мне приедут три ребенка. С Ги Буше мы общались перед моим приездом, и он говорил мне только хорошее об Омске и России. И это полностью совпадает с тем, что я увидел, - цитирует Робитайла агентство ТАСС.

Большую часть своей карьеры Робитайл провел в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL), а также работал с молодежными сборными Канады разных возрастов.