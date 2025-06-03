Омск-Информ
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·Образование

Его деятельность будет проходить на базе Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского.

Филиал Казахского национального университета им. Аль-Фараби в Омске планируют открыть уже 1 сентября, об этом рассказал и.о. ректора ОмГУ Иван Кротт. Он отметил, что деятельность учебного заведения будет осуществляться на базе Омского госуниверситета.

– Сейчас мы завершаем оформление документов и ожидаем приезд казахской делегации для запуска учебного процесса, – сказал Кротт. – Преподавать будут как специалисты из Казахстана, так и наши омские эксперты в области международного права, таможенного дела и казахского языка.

Напомним, что решение о создании филиала было принято на высшем уровне – между президентами России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Наталья Корнеева
·Образование

Его деятельность будет проходить на базе Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского.

Филиал Казахского национального университета им. Аль-Фараби в Омске планируют открыть уже 1 сентября, об этом рассказал и.о. ректора ОмГУ Иван Кротт. Он отметил, что деятельность учебного заведения будет осуществляться на базе Омского госуниверситета.

– Сейчас мы завершаем оформление документов и ожидаем приезд казахской делегации для запуска учебного процесса, – сказал Кротт. – Преподавать будут как специалисты из Казахстана, так и наши омские эксперты в области международного права, таможенного дела и казахского языка.

Напомним, что решение о создании филиала было принято на высшем уровне – между президентами России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Наталья Корнеева