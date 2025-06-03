Женщина купила новую машину, но та постоянно ломалась.

Омичка отсудила у «Автоваза» более 2 млн рублей из-за неисправной машины. Как сообщает пресс-служба омских судов, в эту сумму вошли стоимость автомобиля, неустойка и компенсация морального вреда.

В августе 2023 года омичка купила в салоне новый LADA Niva Legend за 965 тыс. рублей. Однако в поездках на нем женщина столкнулась с многочисленными проблемами. В гарантийный период у нее сломалась система охлаждения, вздулось лакокрасочное покрытие, образовалась коррозия и др.

В 2024 году автомобиль 76 дней пробыл в ремонте. Женщина вернула машину в салон и направила претензию изготовителю с требованием вернуть деньги и возместить убытки. «Автоваз» не ответил, тогда женщина пошла в суд.

Только на этапе суда компания вернула стоимость автомобиля (965 тысяч) и дополнительного оборудования. Октябрьский районный суд решил взыскать также неустойку (которую Омский областной суд увеличил) и компенсацию морального вреда в общей сумме 1,2 млн рублей. Кроме того, «Автоваз» оштрафовали.