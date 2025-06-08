Разбираемся, почему родители решаются на альтернативные форматы образования и как они учат детей.

В России с каждым годом растет популярность семейного образования, сообщает портал «Вести образования». Одним из ведущих регионов страны по развитию такой формы получения среднего образования, при которой ребенок учится вне школы, является Омская область.

Семейное образование предполагает, что ученики своими силами осваивают материал. Как и в любой системе, здесь есть свои плюсы, минусы и подводные камни. «Омск-информ» решил подробно разобраться в этом феномене.

Сначала статистика

На конец 2024 года в Омской области насчитывалось 9153 ребенка на семейном образовании, за год прирост составил 36 %. Впереди только Москва, где около 22 902 детей осваивают школьную программу на семейном обучении, и Санкт-Петербург, где 6686 детей учатся вне государственных школ.

По темпам прироста сторонников такого образования лидирует Свердловская область – 75 %. Власти этого региона выплачивают родителям компенсацию за семейную форму образования. Наверное, этот факт может сыграть в пользу выбора семейного обучения, однако именно Омская область разбивает подобные доводы в пух и прах. Компенсацию в нашем регионе отменили еще в 2019 году, однако количество детей на семейной форме обучения резко возросло.

Полная свобода

Омский пдросток Савва перестал ходить в образовательное учреждение после начальной школы. Его родители подробно рассказали, почему сделали выбор в пользу семейного образования.

– Семейное образование – это не значит, что мы с мужем зачитываем своему ребенку параграфы и решаем с ним задачки. Есть хорошие онлайн-платформы, мы выбрали одну из таких, – говорит мать Саввы Дарья. – Конечно, это было удобно мне, потому что все три года «началки» были проблемы в школе с тем, что он не может вставать к восьми утра, жаловались учителя, что он ничего не пишет, что он отвлекается и переговаривается. Так надоели конфликты, что мы решили – в школу больше ни ногой! У нас были друзья, у которых все дети учатся в онлайн-школе, и мы приняли решение.

4-й и 5-й классы Савва прошел по программе онлайн: он смотрел уроки в записи, у него было расписание на неделю. Как только урок появлялся на платформе, ребенок мог его выполнять в любое время.

– Включил, посмотрел. Он мог вообще там неделю ничего не делать, – вспоминает отец Саввы Алексей. – Записал ли Савва что-то в тетрадку – никого не волнует, не всегда есть домашнее задание, если есть, то в тестовом режиме. По математике нужно записать только ответ, а как он к нему пришел, как решил, тоже никто не спрашивает. Контроль только на родителях, то есть все дается на откуп самому ребенку. Я считаю, что такое образование может быть только для старшеклассников, которые уже понимают, для чего им учиться.

Аттестацию ребенок может пройти на этой же онлайн-платформе. Есть второй вариант. Можно остаться в своей же школе по прописке, в конце года ребенок должен сдать материал по требованиям программы, которую учебное заведение приняло на вооружение.

– Могу сказать о плюсах такого образования – оно дает много свободного времени, которым можно воспользоваться. Наш ребенок ходит в музыкальную школу, и у него серьезные успехи, если ребенок спортсмен и часто ездит на сборы – тоже удобно. Ты не отпрашиваешься, не пропускаешь, в любой момент открыл и прослушал урок, а не догоняешь класс. С ребенком можно поехать в любое время куда угодно, а не ломать голову, как сделать, чтобы отпуск совпал с каникулами, – отмечает Алексей.

Ценовая категория таких онлайн-платформ разная, для Саввы курс, который родители берут для него в записи, стоит 36 тыс. рублей за учебный год. Если бы было подключение онлайн к урокам, то сумма другая – 50 тысяч в год.

Родители не справляются

Пока Савва остается на семейной форме обучения, семиклассник Илья возвращается в школу. Его родители говорят, что им уже не хватает компетенций, чтобы вместе с ребенком идти дальше по программе.

– На семейное образование мы больше не пойдем, по крайней мере, в ближайшие года два, – делится мать Ильи Татьяна. – Когда поймем, какой путь он хочет выбрать в будущем, какое образование получить, на тех предметах в выпускных классах и сосредоточимся. У ребенка подростковый возраст, честно, мы уже не справляемся. В школе есть дисциплина и четкий распорядок дня с расписанием, которому дети следуют, и за этим следят.

Второй причиной ухода с семейного образования Татьяна называет социализацию.

– Конечно, нам страшно, что его будут дразнить, мы не можем сейчас предугадать его реакции, но он должен через решение задач в межличностном общении пройти, – считает мать семиклассника.

Третьим фактором мать Ильи честно называет отставание в знаниях.

– Я думаю, что по знаниям он у нас просел, я имею в виду школьный кругозор. Илья иногда такие вещи выдает по морям – это его увлечение, – о которых мы ничего не знаем, но он понятия не имеет, что такое веселые старты или смотр строя и песни, – констатирует омичка. – На семейном образовании нет аттестации по физкультуре, труду и патриотическому воспитанию.

Вместо семейного образования родители Ильи выбрали не государственную школу, а частную. Оплачивать учебу своих детей на онлайн-курсах или в частной школе нынешние родители предпочитают через материнский капитал.

Школы без учителей, здания без ремонта

Причин, по которым родители решают перейти на семейное образование, очень много. Школы начали ремонтировать совсем недавно, и их вид, устаревший, а порой и ветхий, совсем не привлекателен для ребенка. Кто-то не хочет подвергать своих детей школьному стрессу и буллингу. Кадровый педагогический голод тоже не делает чести общему образованию.

– В школе нехватка педагогов, химию в 8 классе ведет специалист-закройщик без педобразования, литературу в 5 классе – повар (она же работает психологом), английский язык много лет ведут все по очереди, – рассказывают омичи в соцсетях.

В негосударственных образовательных учреждениях и сами здания красивее, и парты новее, и учителя есть по всем предметам. Частных школ, по данным регионального минобразвания, в Омской области насчитывается около 20.

Мнение эксперта

– Быть против образования в принципе нельзя – это первое. Второе, я считаю очень правильным, что закон об образовании дает такую возможность родителям, – говорит заслуженный учитель РФ Галина Снычева. – Теперь об основном, в связи с чем родители выбирают семейное образование. Все ли это могут сделать? Потому что считается, что лечить и учить все умеют, но это очень сложная вещь. Серьезный минус в том, что, насколько я знаю, очень часто родители основываются только на собственном опыте, не зная всех сложностей и тонкостей обучения, физиологических и психических особенностей возраста. Часто они выходят на семейное образование, когда у ребенка в школе возник конфликт. Они уходят от решения той проблемы, которая привела к конфликту, но в причине не разобрались. Часто родители делают это исключительно для своего удобства, забывая о ребенке.

Почти 10 тыс. юных омичей, которые получают среднее образование вне государственных школ, – это только официальная статистика. В каждом случае были свои причины выбора семейного образования. Если эта форма прижилась и с каждым годом становится популярнее, значит, она дает результат. А учитывая, что, забирая своих детей из государственных школ, омичи ведут их в основном в частные, платя за учебу из своего кармана, это более осознанный выбор.

Здесь важнее другое – состояние «обычных» школ. То, что сейчас ремонтируются десятки общеобразовательных учреждений, безусловно, шаг вперед, но покраской стен, ремонтом полов и новой мебелью не решить проблему нехватки учителей и невысокого уровня преподавания. И в этом смысле семейное образование – та самая лакмусовая бумажка, говорящая о состоянии дел в сфере образования. Если родители тысячами уводят детей из школ, значит, там серьезные, не решаемые годами проблемы.