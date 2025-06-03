Автостоянка будет занимать часть первого этажа здания.
На пересечении улиц 6-я Линия и Красноярская в Центральном округе Омска построят новый офисный центр, сообщили в департаменте архитектуры и градостроительства омской мэрии.
Двухэтажное здание будет иметь площадь чуть более 1 тыс. кв. м. Часть первого этажа займет парковка – так же, в частности, организована автостоянка у торгового центра «Мега» на Левобережье. В депархе это пространство именуют гаражом.
– Основной композиционный прием в оформлении фасадов – сочетание сплошного остекления, чередование глухих и остекленных поверхностей стен, применение различных по цвету основных поверхностей стен, – описывают проект в департаменте. – Отделка фасадов предусмотрена высококачественными современными материалами, удовлетворяющими эстетическим, санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям. Также предусмотрена архитектурно-художественная подсветка фасадов.
Застройщиком офисного центра выступает индивидуальный предприниматель. Ему выдали разрешение на строительство до июня 2026 года.