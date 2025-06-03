Омск-Информ
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·Общество

Носитель инфекции разгуливал около одной из деревень.
В минувший четверг губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал указ о карантине в Нижнеомском районе. Причиной стало животное, больное бешенством.
Как следует из опубликованного сегодня указа, опасную инфекцию обнаружили в 100 м восточнее деревни Придорожное. Карантин объявили в радиусе 1,2 км. Он продлится до 27 июля. На это время жителям запретили лечить восприимчивых животных, ввозить и вывозить их, пускать на территорию посторонних, снимать шкуры с трупов и проводить ярмарки.
Андрей Андреев
·Общество

Носитель инфекции разгуливал около одной из деревень.
В минувший четверг губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал указ о карантине в Нижнеомском районе. Причиной стало животное, больное бешенством.
Как следует из опубликованного сегодня указа, опасную инфекцию обнаружили в 100 м восточнее деревни Придорожное. Карантин объявили в радиусе 1,2 км. Он продлится до 27 июля. На это время жителям запретили лечить восприимчивых животных, ввозить и вывозить их, пускать на территорию посторонних, снимать шкуры с трупов и проводить ярмарки.
Андрей Андреев