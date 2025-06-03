Ошибка произошла не единожды. Парня останавливали уже несколько раз.
У 29-летнего омича внезапно возникли проблемы с полицией из-за похожего на него преступника. Как сообщает ТГ-канал «Осторожно, новости», Станислава путают с 37-летним уроженцем Житомира Артемом Тимофеевым (на фото) и постоянно останавливают на улицах.
– Мы посмеялись над сходством. А теперь уже не смешно. Несколько раз останавливала полиция. Такое ощущение, что это чья-то злая шутка, – рассказали близкие Станислава.
Родственники отмечают, что мужчина не имеет отношения к Украине. Известно, что ранее он играл за омский клуб в Молодежной хоккейной лиге.
Напомним, 1 июня беспилотники атаковали аэродромы в пяти регионах России. Дроны вылетали из фур, которыми, предположительно, и владеет разыскиваемый Тимофеев. Он же, по версии правоохранителей, арендовал склад в Челябинске для сборки дронов.