Зрителям показывают выпускные работы студентов актерского отделения факультета культуры и искусств.

Классическая и современная драматургия, необычные режиссерские решения, актуальный театр и молодая энергия будущих звезд театра и кино.

С 26 мая по 16 июня на факультете культуры и искусств ОмГУ имени Ф. М. Достоевского проходит декада творческих показов. В рамках мастерской «Театральный профиль» студенты выпускного курса представляют театральные постановки.

Это полноценные спектакли в 2-3-х действиях, моноспектакли и спектакли-миниатюры. Режиссерами выступили заслуженный артист РФ Олег Теплоухов, художественный руководитель Камерного (Лицейского) театра Сергей Тимофеев, заслуженный артист РФ Руслан Шапорин.

Зрителей ждет разнообразие авторов и жанров. Это и философская трагикомедия известного советского драматурга Григория Горина «Тиль», и комедия по пьесе советского драматурга Василия Шкваркина «Страшный суд», и пьеса современного автора Елены Исаевой «Про мою маму и про меня».

– Театр – это, прежде всего, творчество, – отметила заведующая кафедрой театрального искусства и социокультурных процессов ОмГУ Нина Генова. – Выпускники совместно со своими педагогами-мастерами курса, режиссерами – ведущими артистами Омских театров – создают по-настоящему уникальные и завораживающие постановки по системе К. С. Станиславского. Работа над ролью в спектакле – это овладение профессиональными компетенциями, результат кропотливого труда обучающихся, творческого поиска и искреннего желания выпускников создать такие образы, которые тронут сердце публики и будут жить в памяти долгое время.

Существует традиция показа выпускных работ студентов актерского отделения. Она позволяет увидеть творческие достижения студентов, а также проследить современные тенденции развития театрального искусства.

Ближайшие спектакли состоятся:

7 июня («Уроки танцев» по пьесе М. Сен-Жермена, режиссер – Р. Е. Шапурин , Центр современного искусства «Огненный дракон»);

, Центр современного искусства «Огненный дракон»); 9 июня («Страшный суд» по пьесе В. Шкваркина, режиссер – С. Р. Тимофеев , 5-й уч. корпус ОмГУ, актовый зал);

, 5-й уч. корпус ОмГУ, актовый зал); 16 июня («Про маму и про меня» по пьесе Е. Исаевой, режиссер – С. Р. Тимофеев, 5-й уч. корпус, ауд. 207).

«Артист драматического театра и кино» – это 5-летняя программа специалитета, которая сочетает классическое образование и профильное обучение в сфере искусства. Вступительные испытания: русский язык, литература, творческое испытание (основы театрального искусства).

Узнать подробнее о программах факультета культуры и искусств можно на сайте https://abit.omsu.ru.