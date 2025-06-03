Он оканчивает медицинский университет.

Пострадавший при обрушении омских казарм Рустам Набиев рассказал в соцсетях о том, что оканчивает магистратуру медицинского университета. В будущем он планирует открыть клинику.

– Сегодня я сдал государственный экзамен на 5. По итогу я выйду специалистом по социальным вопросам. Осталось защитить диплом 24 июня, – написал он.

Напомним, 12 июля 2015 года в Омске рухнула казарма учебного центра ВДВ, где находились солдаты-срочники. В этом происшествии погибли 24 парня. Рустам Набиев был одним из пострадавших, он потерял ноги.

Сейчас он живет в Башкирии.