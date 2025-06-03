В Омске ограничат продажу алкоголя в магазинах рядом с главной пешеходной зоной.
Администрация Омска приняла решение временно ограничить торговлю алкоголем по пятницам и выходным на Любинском проспекте. Такая мера предусмотрена в проекте постановления о проведении культурно-массовых и спортивных событий, приуроченных к присвоению Омску статуса «Молодежная столица России – 2025».
Согласно новому постановлению, с 20:00 до 22:00 в магазинах, расположенных вблизи проспекта, продажа алкогольной продукции запрещена. Запрет будет вступать в силу начиная с вечера пятницы и продолжаться в субботу и воскресенье.
Главная задача мер – сделать городскую среду более комфортной и безопасной для посещения жителями и туристами. В эти дни на Любинском проспекте запланировано проведение культурных и развлекательных мероприятий, призванных привлечь внимание молодежи и способствовать активному досугу.
Ранее сообщался список скверов и улиц, которых коснется сухой закон.