Изменения произошли на пересечении улиц 10 лет Октября и 20-я Линия.

В департаменте транспорта администрации Омска сообщили о введении новой схемы организации движения на перекрестке улиц 10 лет Октября и 20-я Линия с целью оптимизации транспортного потока и снижения числа пробок.

Новшества коснулись распределения полос и направлений движения: Подъезжая к перекрестку с улицы 10 лет Октября в сторону виадука, водители теперь имеют четыре полосы: первая полоса – для движения прямо и поворота направо, вторая и третья полосы – только для движения прямо, четвертая полоса – для поворота налево. В обратном направлении сохраняется прежнее количество полос, однако изменяются возможные траектории движения: первая полоса – прямо и направо, вторая полоса – прямо, третья полоса – поворот налево.

Проезжая участок по улице 20-я Линия со стороны улицы Омской, автолюбители обнаружат увеличение числа полос до трех. Правила движения следующие: первая полоса – прямо и направо, вторая и третья полосы – поворот налево.

Передвигаясь по улице 20-я Линия со стороны улицы Лермонтова, водители увидят две полосы, одна из которых разрешает движение прямо и направо, другая – исключительно поворот налево.

К тому же теперь светофор работает в четырехфазовом цикле по следующей схеме:

В первой фазе разрешается движение транспорта по улице 10 лет Октября прямо и направо в обоих направлениях на разрешающий сигнал основной секции светофора.

Во второй фазе разрешаются только левые повороты с улицы 10 лет Октября на улицу 20-я Линия в обоих направлениях на разрешающий сигнал дополнительных секций светофора.

В третьей фазе разрешается движение транспорта по улице 20-я Линия во всех направлениях на разрешающий сигнал основной секции светофора.

Четвертая фаза предназначена для движения пешеходов, переход пешеходов через проезжую часть разрешается исключительно в створе улиц 10 лет Октября и 20-я Линия, пересечение проезжей части по диагонали запрещено.

Горожан призывают внимательно ознакомиться с изменениями и соблюдать требования дорожных знаков и сигналов светофора, чтобы избежать аварийных ситуаций и обеспечить комфортное передвижение на данной транспортной развязке.