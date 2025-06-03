Метеорологи ориентируются не на приметы, а на факты.

В Обь-Иртышском УГМС считают, что народные приметы не могут служить надежным источником прогнозов погоды. Об этом заявила начальник управления Наталия Криворучко.

По ее словам, прогнозы Гидрометцентра основаны исключительно на научных методах и данных, полученных в результате расчетов и наблюдений.

– Я всегда говорю о том, что гидрометслужба – это абсолютно не та отрасль, где нужно пользоваться народными приметами. У нас только научный подход к составлению прогнозов, – рассказала Криворучко в интервью «Вести Омск».

Синоптики непрерывно собирают и анализируют метеорологическую информацию, особенно в периоды нестабильной погоды, когда обновления данных производятся буквально каждые несколько минут.