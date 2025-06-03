Омск-Информ
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·Происшествия

Горел деревянный жилой дом.  

Вчера, 2 июня, в Усть-Ишиме, по улице 60 лет ВЛКСМ, горел деревянный жилой дом. Возгорание случилось из-за разбушевавшейся в регионе грозы, повреждена . 

Дым заметил и проезжающий мимо губернатор Омской области Виталий Хоценко, который прибыл в Усть-Ишимский район с рабочей поездкой. 

Пожар был оперативно потушен сотрудниками МЧС России по Омской области. Пострадавших нет. Губернатор поставил задачу руководителю района Владимиру Лютенко оказать жителям сгоревшей постройки поддержку.

Олег Кипорук
·Происшествия

Горел деревянный жилой дом.  

Вчера, 2 июня, в Усть-Ишиме, по улице 60 лет ВЛКСМ, горел деревянный жилой дом. Возгорание случилось из-за разбушевавшейся в регионе грозы, повреждена . 

Дым заметил и проезжающий мимо губернатор Омской области Виталий Хоценко, который прибыл в Усть-Ишимский район с рабочей поездкой. 

Пожар был оперативно потушен сотрудниками МЧС России по Омской области. Пострадавших нет. Губернатор поставил задачу руководителю района Владимиру Лютенко оказать жителям сгоревшей постройки поддержку.

Олег Кипорук