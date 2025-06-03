Кража произошла из-под носа спящего сторожа.

В отдел полиции №5 УМВД России по Омску обратился 56-летний житель Ленинского округа, сообщивший о краже автомобиля «ВАЗ-21043» с улицы 1-й Путевой. Мужчина лишился не только машины, но и двух мобильных телефонов, динамика и музыкальной колонки, общий ущерб составил 72 500 рублей.

На месте происшествия сотрудники уголовного розыска выяснили, что потерпевший в тот день охранял частную территорию, где хозяин занимался авторазбором. Автомобиль ВАЗ был привезен клиентом для ремонта, а другие похищенные вещи принадлежали заявителю. В тот день, вечером, к сторожу присоединилась его родственница, и они вместе употребляли спиртные напитки.

Камеры видеонаблюдения помогли установить, что белый «жигули» перевозили на буксире двое мужчин. Полицейские нашли владельца грузовой ГАЗели, который указал на водителя. Выяснилось, что ранним утром женщина, выдавшая себя за хозяйку «четверки», попросила переместить машину.

Позже сама 29-летняя подозреваемая подробнее рассказала о событиях той ночи. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она решила добраться до дома на чужой машине. Когда ее родственник заснул, она взяла ключи и попыталась уехать, но завести чудо советского автопрома не смогла. Тогда она обратилась в службу доставки грузов, а дальше планировала продать угнанный автомобиль.

Машину полиция обнаружила на улице 5-й Ленинградской, на территории частного дома приятеля подозреваемой. Остальные похищенные вещи – мобильные телефоны, динамик и колонка – находились в СНТ «Черемушки», где проживает злоумышленница.

Следователем отдела полиции №5 УМВД России по Омску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Ранее судимая подозреваемая находится под избранной мерой пресечения в виде запрета определенных действий.