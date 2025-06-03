Омск-Информ
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·Общество

Температура может подняться до +32 °C.

По данным метеорологов Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 3 июня, в Омске и области температура воздуха установится в диапазоне +27...+32 °C. 

Ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь с грозой, возможен град.

Ветер южный, юго-западный со скоростью 8–13 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится. 

Олег Кипорук
·Общество

Температура может подняться до +32 °C.

По данным метеорологов Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 3 июня, в Омске и области температура воздуха установится в диапазоне +27...+32 °C. 

Ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь с грозой, возможен град.

Ветер южный, юго-западный со скоростью 8–13 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится. 

Олег Кипорук