Омск-Информ
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·Авто

Работы по их установке завершат до 1 сентября.

Управление дорожного хозяйства и благоустройства объявило аукцион на установку камер для автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Начальная стоимость контракта составляет 32,6 млн рублей.

Камеры будут установлены по двум адресам: на перекрестке улиц Дианова и Дергачева, а также на пересечении улицы Лукашевича с проспектом Комарова. Работы должны быть завершены до 1 сентября.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 9 июня, а выбор подрядчика будет произведен 11 июня.

Алексей Новиков
·Авто

Работы по их установке завершат до 1 сентября.

Управление дорожного хозяйства и благоустройства объявило аукцион на установку камер для автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Начальная стоимость контракта составляет 32,6 млн рублей.

Камеры будут установлены по двум адресам: на перекрестке улиц Дианова и Дергачева, а также на пересечении улицы Лукашевича с проспектом Комарова. Работы должны быть завершены до 1 сентября.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 9 июня, а выбор подрядчика будет произведен 11 июня.

Алексей Новиков