Омск-Информ
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·Происшествия

По факту трагедии возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда.

В Омске возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на территории электросетевой компании. Трагедия произошла утром 28 мая в микрорайоне Береговой.

По версии следствия, около 9 часов утра 66-летнего электромонтажника смертельно ударило током высокого напряжения, когда он выполнял работы. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Следственным управлением СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, ответственного за соблюдение техники безопасности на производстве. Расследование продолжается.

Алексей Новиков
·Происшествия

По факту трагедии возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда.

В Омске возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на территории электросетевой компании. Трагедия произошла утром 28 мая в микрорайоне Береговой.

По версии следствия, около 9 часов утра 66-летнего электромонтажника смертельно ударило током высокого напряжения, когда он выполнял работы. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Следственным управлением СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, ответственного за соблюдение техники безопасности на производстве. Расследование продолжается.

Алексей Новиков