Омск-Информ
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·Общество

Жителям крупного села в пригороде Омска отключили даже техническую воду.
Жители села Калинино в Омском районе пожаловались на отключение воды. Они не могут помыть посуду, постирать, сходить в душ.
– Вода и так была техническая, так и эту отключили, у большинства людей маленькие дети, скот. Администрация говорит, что это из-за долгов. Компания, которой мы платили, не перечесляла деньги поставщику воды,– сообщает автор поста.
Отметим, что село располагается в 40 км от Омска и состоит из тринадцати улиц. По данным на 2010 год, в нем насчитывалось 1336 жителей.
Андрей Андреев
·Общество

Жителям крупного села в пригороде Омска отключили даже техническую воду.
Жители села Калинино в Омском районе пожаловались на отключение воды. Они не могут помыть посуду, постирать, сходить в душ.
– Вода и так была техническая, так и эту отключили, у большинства людей маленькие дети, скот. Администрация говорит, что это из-за долгов. Компания, которой мы платили, не перечесляла деньги поставщику воды,– сообщает автор поста.
Отметим, что село располагается в 40 км от Омска и состоит из тринадцати улиц. По данным на 2010 год, в нем насчитывалось 1336 жителей.
Андрей Андреев