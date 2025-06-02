Глава региона проверил, как ведутся работы на объекте, включенном в президентскую программу по обновлению школ.

В рамках рабочей поездки в Усть-Ишимский район губернатор Виталий Хоценко посетил лицей «Альфа», где ведется капремонт в рамках президентской программы по модернизации образовательной инфраструктуры. Работы на объекте должны завершиться до конца текущего года.

– Сейчас на объекте активно идут демонтажные работы, сложности у подрядчика не отмечены. Поставил задачу региональному министерству образования совместно с Минстроем Омской области контролировать объект, – прокомментировал Хоценко.

Лицей «Альфа», отметивший в этом году свое 100-летие, является одним из крупнейших образовательных учреждений района. В нем 30 классов, обучение в лицее проходят более тысячи детей, школа работает в одну смену.

Образовательное учреждение насчитывает 51 учебный кабинет, два спортивных зала, центр детских инициатив, три столовые и актовый зал. В лицее ведется комплексное обновление материально-технической базы. В 2022 году его оснастили цифровым оборудованием, в прошлом году был выполнен частичный ремонт здания, приобретена новая мебель и оборудование.

Капремонт позволит создать современные и комфортные условия для обучения, а также расширить возможности для реализации образовательных проектов на региональном и федеральном уровнях.