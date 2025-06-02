Мошенники нацелились на детей, как на уязвимую группу населения.

Кибераналитики прогнозируют рост мошенничества в отношении детей в период летних каникул. Высокий уровень цифровой активности и появление свободного времени у школьников делает их привлекательной аудиторией для злоумышленников.

Детей пытаются обманывать при помощи поддельных мобильных игр и соцсетей, и все чаще спекулируют на теме школьных экзаменов. Специалисты «МегаФона» совместно с «Лабораторией Касперского» и RuStore проанализировали тренды и составили список рекомендаций, как защитить детей от цифровых угроз.

По данным аналитиков «МегаФона», с начала года мошенники все чаще выдают себя за представителей школы: завучей и социальных педагогов. Схемы обмана могут быть различными, как и действия, которые должны выполнить школьники. В каких-то случаях предлагают зарегистрироваться на определенном ресурсе, в другом назвать код из СМС для якобы активации школьного дневника, а иногда просят уточнить персональные данные родителей.

За первые пять месяцев этого года таких инцидентов зарегистрировано на 30 % больше, чем за весь прошлый год. Сейчас в период проведения экзаменов актуальна схема, по которой выпускникам предлагают получить ответы или узнать результаты ЕГЭ раньше других.

– Рост мошеннической активности в отношении детей фиксируется нами с начала года, как по собственной аналитике, так и по обращениям наших абонентов, – рассказал директор департамента по предотвращению потерь доходов «МегаФона» Сергей Хренов. – Звонки мошенников блокируются, но многие злоумышленники общаются с детьми в соцсетях и мессенджерах. Одна из последних схем – вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность через предложения сдать свои аккаунты в мессенджерах и соцсетях в аренду за деньги. Такие учетные записи используются для мошеннических обзвонов, распространения вредоносного контента или проведения фишинговых атак, в том числе на друзей и знакомых через доверенные каналы общения. Кроме того, современные дети – продвинутые пользователи цифровых технологий и приложений, что делает их аккаунты особенно ценными для злоумышленников.

Помимо приемов социальной инженерии, киберпреступники используют и другие способы обмана детей, проникая в их гаджеты через приложения.

– По данным RuStore, за последний год число скачиваний детских приложений и игр выросло в 3 раза, а количество опубликованных проектов в этой категории – вдвое, – отметил директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев. – С ростом популярности увеличилось и число опасных подделок, нацеленных на молодую аудиторию. Чаще всего мошенники создают фейковые версии популярных игр и сервисов, в которые зашиты ссылки на фишинговые сайты или вредоносное ПО для кражи личных и платежных данных. Установочные файлы распространяются через игровые чаты и комментарии в соцсетях, где мошенники предлагают бесплатные внутриигровые предметы или легкий заработок через специальное приложение. Чтобы предотвратить такое мошенничество важно объяснить детям, что скачивать игры нужно только из проверенных магазинов приложений.

По данным «Лаборатории Касперского», количество атак на Android-устройства российских пользователей, в которых вредоносные файлы мимикрировали под популярные среди детей игры, выросло почти на 60 % за первые четыре месяца 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Речь идет, в частности, о подделках под Minecraft, Roblox, Brawl Stars, Genshin Impact.

В то же время почти в три раза увеличилось число атак, где злоумышленники выдавали зловредное ПО за читы (способы получения какого-либо преимущества в игре за счет ошибок программы). Под видом игр распространяются, например, некоторые модификации мобильного банковского троянца Mamont.

– Основной вектор заражения Android-смартфонов зловредами под видом игр или читов – приложения из сторонних, неофициальных источников, где отсутствует модерация, – сказал эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Калинин. – К тому же в последнее время злоумышленники стали активно рассылать вредоносные программы в мессенджерах под видом самых разных приманок. Поэтому мы рекомендуем сохранять бдительность и не выдавать приложениям разрешения на конфиденциальные данные (СМС, журналы звонков, список контактов и другие), а также к «специальным возможностям» без явной необходимости. Минимизировать риски заразить устройство зловредом поможет защитное решение – его следует установить не только на ПК, но и на мобильное устройство.

Также известны случаи, когда атакующие встраивали вредоносное ПО в моды (обновления для модификации или исправления ошибок) для популярных игр, в частности, таким образом распространяется Necro – загрузчик для Android, который скачивает и запускает на зараженном смартфоне другие вредоносные компоненты в зависимости от того, какие команды дадут создатели троянца.

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