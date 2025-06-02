Штат омского предприятия пополнился на 50 молодых специалистов.

Выпускники трех омских колледжей устроились на работу на Омский НПЗ и дочерние предприятия «Газпром нефти». В числе новых сотрудников оказались 50 выпускников Омского профессионального экономического колледжа, Омского монтажного техникума, и Сибирского казачьего института технологий и управления.

Кадровый резерв омского предприятия пополнился лаборантами, слесарями, электриками и операторами технологических установок. Отметим, что в прошлом году ОПЭК стал участником федеральной образовательной программы «Профессионалитет».

- Федеральный проект «Профессионалитет» поможет нашим студентам утвердиться в выборе профессии, получить престижную и высокооплачиваемый работу и опробовать свои силы на одном из лучших предприятий страны, - сказал директор Омского промышленно-экономического колледжа Сергей Коровин. - Нефтеперерабатывающий завод традиционно считается среди молодых специалистов одним из самых привлекательных работодателей региона, а наши выпускники благодаря образовательной программе «Профессионалитет» получат качественное образование и главное — гарантированное трудоустройство на предприятие.

1 сентября 2025 года на базе колледжа откроется региональный центр подготовки рабочих профессий. Обучение будет проходить по девяти направлениям. В их числе востребованные на омском предприятии специальности: машинист компрессорных установок, оператор технологических установок и слесарь по их ремонту.

- Учебный план «Профессионалитета» дает возможность осваивать студенту специальность в образовательном учреждении, а практику получать на предприятии, - объяснил генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский. - Открытие регионального центра подготовки специалистов рабочих профессий на базе ОПЭК позволит получить молодых профессионалов с высоким уровнем знаний и мотивации, которые с первого дня будут готовы решать самые сложные производственные задачи. Предприятие внимательно присматривается к перспективным студентам и дает им гарантию трудоустройства после выпуска.

Добавим, что «Газпром нефть» выиграла крупную международную бизнес-премию в сфере развития кадрового потенциала WOW!HR. Жюри отметило вклад компании в популяризацию рабочих профессий и раскрытие профессиональных возможностей сотрудников.