Типовому советскому кинотеатру хотят присвоить статус объекта культурного наследия. «Омск-информ» выяснил, что в нем особенного.

В середине мая стало известно, что министерство культуры Омской области отказало во включении в перечень выявленных объектов культурного наследия пяти объектов на территории Омска и районов области. В списке претендентов неожиданно для многих оказалось здание кинотеатра «Маяковский», построенного в середине 1950-х годов по типовому проекту.

Кинотеатров, похожих на тот, что стоит в центре Омска, по стране десятки. Естественно, возникает вопрос – чем уникально это здание, если ему хотят присвоить особый статус? Это вопрос мы подробно разобрали с председателем Омского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Никитой Шалминым. Он уверен, что не только кинотеатр «Маяковский», но и многие другие исторические объекты в Омске нуждаются в охране государства.

– Никита Петрович, расскажите о ситуации с кинотеатром «Маяковский». В чем ценность этого здания?

– Вопросы об объектах культурного наследия всегда непростые, поэтому зайду немного издалека. С точки зрения культурного значения существуют ценности разного толка. Есть ценности мирового уровня: Московский Кремль, например, или собор Василия Блаженного. Есть региональные объекты – у нас в Омске это, к примеру, Любинский проспект. Для любого города в Европе такая улица не является настолько уникальной. А вот для нас, для Омска, – безусловно, да. Контекст очень важен.

Теперь берем кинотеатр «Маяковский». С одной стороны, он является типовым зданием. Но, во-первых, в него были внесены авторские изменения – уже пункт в его пользу как архитектурного сооружения.

Во-вторых, следует смотреть на градостроительную ситуацию. Аналогичного здания в Омске такого плана на таком месте просто не существует. В этом и ценность. Важно понимать, что в свое время это место было центром притяжения, здание кинотеатра имеет культурологическую ценность для данного места.

В свое время на пересечении Орджоникидзе, Красного Пути и Интернациональной до восстановления Успенского собора был сквер Пионеров – одно из главных прогулочных мест в нашем городе. Все эти люди, которые туда приходили, общались, гуляли, парни знакомились с девушками, – все потом шли в кинотеатр. Таким образом «Маяковский» и работал. Уникальность его не в том, что он кинотеатр, а в том, что это было то здание, которое создавало социализацию общества.

Сейчас на месте сквера Пионеров поставили храм. Вся «тусовка» ушла. Кинотеатр «Маяковский» перестал работать как функция, но уникальность места осталась.

– Может ли «Маяковский» снова заработать с этой же функцией?

– В теории – да. Но для этого-то нужно провести работу. Если вы посмотрите на карту города, можно увидеть здание бывшей фабрики «Луч» – тоже, кстати, историческое место, пункт переселенцев по столыпинской реформе. Когда-то, еще в 30-е годы, архитекторы здесь рисовали главную площадь города. Потому что в городе просто нет аналогичных зон. И кинотеатр эту зону фланкирует. Казалось бы – отлично, почему бы и правда снова не сделать там площадь? Но нет. Эту зону хотят застроить – создать там громадный пятизвездочный отель. Вместо места, где могла бы быть площадь, где люди могли бы снова собираться.

– Нужна ли такая площадь, если есть Любинский проспект?

– Нужна. Потому что Любинский в том виде, в котором он существует сейчас, – это в первую очередь променад. Да, люди там проходят, но задерживаются ли? Нет там пространства, где можно было бы просто собраться на свежем воздухе и посидеть и пообщаться. Чтобы не нужно было лезть в здания и занимать места в дорогих ресторанах. Ладно, хорошо, даже если отмести этот момент. А что если нужно где-то устроить фестиваль? Куда ехать? На Любинском же так не сделать. Вот у нас и остается парк на Королева, куда добираться, мягко говоря, не очень удобно. Или же перекрывают центральные улицы и создают некую псевдоплощадь.

– В Омске немало исторических зданий, и статус объекта культурного наследия мог бы помочь с точки зрения их сохранения. Кто и как определяет – включать объект в перечень ОКН или нет?

– Подать обращение о том, чтобы тот или иной объект признали объектом культурного наследия, может кто угодно. Естественно, помимо самой заявки, нужно еще и обоснования: почему этот объект важен. А затем собирается консультативный совет и рассматривает, есть ли в этом объекте состав ОКН. Если есть – тогда здание признается вновь выявленным объектом, включается в реестр и подлежит охране.

– По какому принципу идет определение культурной ценности объекта?

– Это самый сложный момент: очень много факторов, много нюансов. К каждому объекту нужен свой подход. И самый сложный фактор – человеческий. Сейчас объясню. Консультативный совет состоит по большей части из чиновников. И если они каждый объект будут признавать как ОКН, у них будет проблема. Почему? Да потому что все эти объекты содержатся на бюджет. В котором, конечно же, не заложено достаточно средств на содержание.

Сам статус ОКН никак не монетизируется. В Омске этот вопрос, по большому счету, никогда не обсуждается, ни у кого нет идей о том, как на этом можно заработать. В итоге все требования, которые по закону идут на содержание ОКН, это всегда дополнительные затраты. У наших властей появление новых объектов культурного наследия воспринимается как наказание. В итоге чиновники пытаются рассматривать различные пути, чтобы как-то на кого-то скинуть всю ответственность по содержанию. Часто идут такие разговоры: давайте не будем признавать этот объект важным для культурного наследия, ведь инвесторам нужно будет затратить в 5 раз больше денег. А потом, когда инвестор вложит средства, уже и признаем. Очень удобно, правда?

– Получается, на то есть причины – снижаются затраты?

– Отчасти да. Выполнять работы по ОКН могут только лицензионные фирмы. То же самое – по охране, по прочим процедурам. Всегда появляются дополнительные затраты. К примеру, вы предприниматель, приобрели здание, и вам сразу же нужно делать много дополнительных телодвижений, связанных с документами, экспертизами и прочим. А затем еще для любых работ приглашать компании, которые за свои услуги будут просить в полтора-два раза больше денег. К тому же вы не специалист, да и вообще не самый заинтересованный в сохранении истории человек. К чему вам вся эта головная боль?

Как отнесется к внесению в реестр ОКН собственник объекта – вопрос ключевой: обычно никто не хочет брать на себя дополнительную обузу.

Важно и состояние объекта, сколько денег нужно будет на него потратить. Сейчас мы сопровождаем раскопки за драмтеатром. Это реальные фундаменты острожных помещений, которые, естественно, затрагивают в том числе и историю жизни Федора Михайловича Достоевского. И на доведение этих раскопок до конца никак не удается найти деньги. Здесь я хочу подчеркнуть: Омск чуть ли не единственный город, который в истории жизни Достоевского может показать новое. Но у нас, как обычно, вопрос приоритета ценности.

– Есть мнение, что на сегодня уже достаточно объектов признали ОКН и нужно делать процедуру сложнее.

– Мы на протяжении 70 лет отрицали свою историю. После революции вся история, которая была в Российской империи, вдруг стала ненужной. И такое отношение осталось с нами до сих пор! Даже если говорить про ближайшую историю: мы забыли о том, что Омск был процветающим городом. Область была регионом-донором. А сейчас мы уже на протяжении многих лет дотационный регион.

Важно понимать одну вещь. Памятники – это то, что показывает нам вневременной характер нашей истории. У нас в Омске все носятся вокруг этого шара. А шар – это 90-е годы, недавнее время. У нас есть еще 300 лет истории! Но нет. Шар важнее. Другие города, например Томск, защищали свои статусы как исторические поселения. И мы, вместе с Тарой и Тюкалинском, тоже обладали этим статусом. Но в 90-е Омск просто отказался делать это. И мы больше не входим в те программы, под которые попадают исторические поселения.

– Как вы считаете, из-за чего это происходит?

– По какой-то причине мы говорим, что памятники – зло. И таким вот образом мы уничтожаем привлекательность города, интерес к городу. Наша задача – развивать эстетику города, а не переиначивать ее. Если город застроить типовыми зданиями, отелями, ресторанами, то все из города и будут уезжать. В старых городах с историческими зданиями и памятниками есть ощущение процесса, есть ощущение истории. Для человека важно ощущать себя нужным, признанным, что он востребован. Что его история никуда не пропадет.

Зарплаты и места в детских садах – это все отлично. Но когда люди, кроме работы, не могут ни социализироваться, ни получить ощущения сопричастности, зачем оставаться? Памятники говорят: мы были великими, у нас есть история. И Омск был великим городом. А сейчас что?

Если еще раз вернуться к «Маяковскому». Да, это типовой проект, но во время строительства были внесены изменения. И нам сейчас постоянно предлагают сделать пристройку к этому кинотеатру – и эта пристройка перегородит всю территорию вокруг него. Она изменит этот объект визуально. Причем в этом месте и так негде парковаться, а с новыми пристройками – тем более.

Я даже молчу о том, что здесь старое кладбище, за которое очень и очень долгое время была борьба. Чтобы сделать там зону Р-1 – где нельзя строить новые объекты. Я прекрасно понимаю желание строить новые объекты, получать с них прибыль. Но почему бы не приложить хотя бы немного усилий, хотя бы немного подумать? Почему нельзя договориться? Распланировать все так, чтобы было все грамотно построено?

Наши предприниматели, которые хотят строить новые объекты, просто-напросто отказываются работать друг с другом. Да и не только друг с другом – не хотят они взаимодействовать с общественниками, с историками, да даже с властями. Деньги-то есть. Просто каждый думает лишь о себе.

А мне бы хотелось, чтобы такие объекты, как «Маяковский», вернулись к жизни, продолжали работать и напоминали бы нам о нашей истории.