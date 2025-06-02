Имя застройщика в департаменте не раскрывается.

В Омске скоро начнется строительство нового магазина в Нефтяниках. Разрешение уже выдано департаментом архитектуры и градостроительства. Торговый объект появится рядом со сквером СибНИИСХоза, на пересечении 1-го Башенного переулка и 1-й Пригородной улицы.

В новом магазине будет три этажа, один из которых будет под землей. По информации департамента архитектуры и градостроительства, на первом этаже разместятся торговый зал и туалет для покупателей. Второй этаж отдадут под служебные помещения для сотрудников, а в цоколе устроят технические комнаты. Общая площадь здания – чуть больше 1260 квадратных метров.

Застройщиком выступит индивидуальный предприниматель, однако конкретные данные бизнесмена не называются.