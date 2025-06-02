Благодаря ему удалось разбить украинские войска около Серебрянки.

Жителя Омской области Александра Сергиенко наградили медалью «За воинскую доблесть» II степени. На СВО 21-летний ефрейтор совершил подвиг. Между населенными пунктами Кременная и Серебрянка 18 апреля под минометным обстрелом он обеспечил связь штурмовой группе, что позволило передать координаты противника и нанести ему поражение.

Как сообщает москаленское отделение партии «Единая Россия», Александр – уроженец Москаленского района, села Розенталь, выпускник Одесского казачьего техникума. Ушел на СВО добровольцем в 2024 году.

Всего в зоне СВО находятся 20 москаленских казаков. Медаль «За воинскую доблесть» II степени также получил Александр Десятов. Владислава Коха наградили медалью «За храбрость» II степени, Ярослава Логова – Георгиевским крестом IV степени и медалью Суворова. Николай Лузин и Юрий Скороход также получили Георгиевские кресты IV степени.