Омск-Информ
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·Общество

Благодаря ему удалось разбить украинские войска около Серебрянки.
Жителя Омской области Александра Сергиенко наградили медалью «За воинскую доблесть» II степени. На СВО 21-летний ефрейтор совершил подвиг. Между населенными пунктами Кременная и Серебрянка 18 апреля под минометным обстрелом он обеспечил связь штурмовой группе, что позволило передать координаты противника и нанести ему поражение.
Как сообщает москаленское отделение партии «Единая Россия», Александр – уроженец Москаленского района, села Розенталь, выпускник Одесского казачьего техникума. Ушел на СВО добровольцем в 2024 году. 
Всего в зоне СВО находятся 20 москаленских казаков. Медаль «За воинскую доблесть» II степени также получил Александр Десятов. Владислава Коха наградили медалью «За храбрость» II степени, Ярослава Логова – Георгиевским крестом IV степени и медалью Суворова. Николай Лузин и Юрий Скороход также получили Георгиевские кресты IV степени.
Андрей Андреев
·Общество

Благодаря ему удалось разбить украинские войска около Серебрянки.
Жителя Омской области Александра Сергиенко наградили медалью «За воинскую доблесть» II степени. На СВО 21-летний ефрейтор совершил подвиг. Между населенными пунктами Кременная и Серебрянка 18 апреля под минометным обстрелом он обеспечил связь штурмовой группе, что позволило передать координаты противника и нанести ему поражение.
Как сообщает москаленское отделение партии «Единая Россия», Александр – уроженец Москаленского района, села Розенталь, выпускник Одесского казачьего техникума. Ушел на СВО добровольцем в 2024 году. 
Всего в зоне СВО находятся 20 москаленских казаков. Медаль «За воинскую доблесть» II степени также получил Александр Десятов. Владислава Коха наградили медалью «За храбрость» II степени, Ярослава Логова – Георгиевским крестом IV степени и медалью Суворова. Николай Лузин и Юрий Скороход также получили Георгиевские кресты IV степени.
Андрей Андреев