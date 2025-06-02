Первым делом глава региона посетил деревню Ашеваны, где построили дамбу для защиты от паводка.

Губернатор Виталий Хоценко отправился с рабочей поездкой в Усть-Ишимский район, который серьезно пострадал от паводка прошлой весной. Хоценко намерен посетить социальные и инфраструктурные объекты района, оценить готовность района к отражению нового удара водной стихии.

Первым делом губернатор отправился в деревню Ашеваны, расположенную на берегу реки Ишим. Этот населенный пункт включен в приоритетный перечень по противопаводковым мероприятиям. По поручению главы региона в деревне возвели земляной защитный вал протяженностью 2,3 км и высотой до трех метров. Виталий Хоценко осмотрел защитное сооружение и пообщался с местными жителями.

– Первая точка – деревня Ашеваны Усть-Ишимского района. Осмотрели земляной вал, который мы создали вокруг населенного пункта для защиты от паводка, – рассказал Хоценко. – Далее в Ашеванах осмотрели здание школы. В прошлом году в рамках региональной программы «Крыши и окна» мы отремонтировали кровлю спортивного зала и сделали проектно-сметную документацию капитального ремонта всей школы, чтобы претендовать на федеральное финансирование. Заявку на участие в отборе планируем направить в июле.

Рабочая поездка губернатора по северу области продолжается.