В спортивные учреждения назначены новые руководители.
Сегодня, 2 июня, назначены новые руководители двух спортивных учреждений Омска. Директором БУ «Спортивный город» становится Никита Малыхин, ав должность руководителя Центра лыжного спорта вступает Виктор Артемьев.
– Перед спортивными менеджерами стоят задачи по укреплению материально-технической базы подведомственных учреждений и реализации новых проектов, нацеленных на развитие омского спорта, – рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
В группе БУ «Спортивный город» во «ВКонтакте» указано, что организация занимается проведением массовых спортивных мероприятий, таких как: коллективные зарядки, футбол, волейбол, стритбол, теннис и веселые старты. Мероприятия и игры проводятся на улицах и во дворах города.
Никита Малыхин, назначенный директором «Спортивного города», девять лет преподавал в Сибирском государственном университете физической культуры и спорта (СибГУФК).