Их количество сократилось вдвое.
Количество школьников, обучающихся дома в Омске, сократилось вдвое за последние пять лет. Если в 2020–2021 учебном году таких учеников насчитывалось 319 человек, то в текущем учебном году 2024–2025 количество учащихся на домашнем обучении уменьшилось до 168 человек.
Речь идет о детях, которым приходится осваивать учебный материал дома вследствие серьезных проблем со здоровьем.
– Домашнее обучение возможно только по заключению медицинской организации (медицинская справка) с рекомендацией обучения по основным общеобразовательным программам на дому с указанием периода такого обучения, – цитирует департамент образования Омска портал «Город55».
Также дети могут получать семейное образование.
Ранее сообщалось, что одним из ведущих регионов страны по развитию такого образования является Омская область. На конец 2024 года в регионе насчитывалось 9153 ребенка, получающих знания данным способом.