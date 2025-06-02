Омск-Информ
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·Общество

Транспорт будет заезжать в микрорайон Входной.
С завтрашнего дня, 3 июня, в Омске изменится автобусный маршрут № 139 «Поселок Ермак – 2888-й километр». Его продлят до микрорайона Входного.
Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест, до Входного также ездят автобусы № 3, 37 и 125. Однако, несмотря на это, омичи много раз обращались в мэрию с просьбой о продлении маршрута № 139.
Отметим, что на маршруте работает один автобус большого класса.
Андрей Андреев
·Общество

Транспорт будет заезжать в микрорайон Входной.
С завтрашнего дня, 3 июня, в Омске изменится автобусный маршрут № 139 «Поселок Ермак – 2888-й километр». Его продлят до микрорайона Входного.
Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест, до Входного также ездят автобусы № 3, 37 и 125. Однако, несмотря на это, омичи много раз обращались в мэрию с просьбой о продлении маршрута № 139.
Отметим, что на маршруте работает один автобус большого класса.
Андрей Андреев