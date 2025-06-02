Жителей районов ненастье застигнет немного раньше, чем горожан.

По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня в некоторых районах Омской области ожидаются кратковременные дожди, гроза и ветер до 15–18 м/с. По данным Gismeteo, в Омске осадков и ветра не будет. Температура воздуха составит +26...+31 градус.

Завтра кроме дождя, грозы и ветра в регионе возможен град. Температура достигнет +27...+32 градусов. В Омске будет до +29 градусов. Также возможны небольшие дожди. В среду ветер в регионе усилится, его порывы будут достигать 15–20 м/с.

В Омске со среды начнется небольшое понижение температуры. В четверг максимальная составит +22 градуса. В этот день гроза достигнет Омска и продлится два дня.