Аферисты убедили мужчину установить вредоносные программы.

В полицию поступило сообщение от 62-летнего жителя Советского округа о краже крупной суммы денег с его банковского счета.

Выяснилось, что злоумышленница связалась с мужчиной в одном из популярных мессенджеров, представившись сотрудницей оператора мобильной связи. Мошенница начала диалог, обещая улучшения качества обслуживания, а затем предложила следовать инструкциям для повышения удобства пользования услугами связи.

Мужчина согласился, подключив демонстрацию экрана телефона во время общения по видеосвязи. Далее жертву переключили якобы на специалиста, который попросил установить дополнительные приложения и заверил, что установка автоматически завершится ночью.

Следуя рекомендациям преступников, пожилой гражданин установил вредоносные программы, предоставившие доступ к своему телефону и банковскому приложению. Утром следующего дня пострадавший обнаружил исчезновение денежных средств с трех банковских счетов общей суммой 5 270 000 рублей.

Обман вскрылся утром, когда мужчина открыл мобильное приложение банка и увидел списанные средства. Потерпевший незамедлительно обратился в правоохранительные органы.

В настоящее время следственным отделом полиции № 8 УМВД России по г. Омску начато расследование уголовного дела по статье «Кража» части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Полиция проводит необходимые оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности подозреваемых и возврат похищенных денег.