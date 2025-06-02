Омск-Информ
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·Общество

Местам массового пребывания омичей уделят особое внимание.

Регионы усиливают меры безопасности после первой в Сибири атаки дронов, которая произошла 1 июня в поселке Средний Иркутской области. В Омской области в том числе.

– По поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко меры антитеррористической безопасности усилены по всему региону. Особое внимание местам массового пребывания людей, – цитирует ТАСС пресс-секретаря губернатора Мину Ахвердиеву.

Согласно сообщению иркутских властей, БПЛА были выпущены из фур, припаркованных на трассе. В Минобороны России сообщили, что в результате запуска FPV-дронов произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники.

– Возгорания ликвидированы. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет, – отметили в ведомстве.

Некоторые участники терактов задержаны.

1072Наталья Корнеева
·Общество

Местам массового пребывания омичей уделят особое внимание.

Регионы усиливают меры безопасности после первой в Сибири атаки дронов, которая произошла 1 июня в поселке Средний Иркутской области. В Омской области в том числе.

– По поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко меры антитеррористической безопасности усилены по всему региону. Особое внимание местам массового пребывания людей, – цитирует ТАСС пресс-секретаря губернатора Мину Ахвердиеву.

Согласно сообщению иркутских властей, БПЛА были выпущены из фур, припаркованных на трассе. В Минобороны России сообщили, что в результате запуска FPV-дронов произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники.

– Возгорания ликвидированы. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет, – отметили в ведомстве.

Некоторые участники терактов задержаны.

1072Наталья Корнеева