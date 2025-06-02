Позже запланированного вылетят как минимум пять рейсов.

Сегодня, 2 июня, в омском аэропорту снова произошли задержки. С запозданием вылетели три борта в Москву и один в Сочи.

Рейс «Победы» Омске – Москва, который должен был отправиться в 05:10, отложили до 07:57. Рейс «Аэрофлота» в столицу перенесли с 07:05 до 08:47. Еще один рейс «Аэрофлота» вместо 08:05 вылетел в 08:46. Самолет «Смартавиа» в Сочи сдвинули в расписании с 05:25 на 09:05.

Задерживается также рейс «Азимута» в Уфу. Он должен был вылететь в 11:15, но его перенесли на 12:30.

Отметим, что задержки авиарейсов наблюдались в Омске и в мае. 19 мая омичи также не смогли вовремя улететь в Москву и Сочи. А 10 мая задержался вылет самолетов в Астану, Сургут и Казань.