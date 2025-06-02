За решетку уроженца Киргизии не отправят.

Омский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего уроженца Республики Киргизия. Он признан виновным по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В суде установлено, что вечером 22 июля 2023 года обвиняемый, управляя автомобилем «Ниссан», двигался по трассе Р-254 Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск. При попытке обогнать колонну большегрузов он не успел вернуться на свою полосу и допустил лобовое столкновение с автомобилем «Фольксваген».

В результате ДТП водитель «Фольксвагена» скончался на месте происшествия, а его пассажиры – супруга и дочь – получили вред здоровью средней тяжести и легкой степени соответственно.

Вину в совершении преступления мужчина признал полностью.

Суд назначил виновному наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 5 % заработка в пользу государства, а также лишил его прав на полтора года. Кроме того, суд обязал его выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда в размере 2,5 млн рублей.