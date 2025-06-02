Она может нуждаться в медицинской помощи.

В Омске пропала 72-летняя Наталья Банникова. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск», вчера, 1 июня, пенсионерка вышла из дома по адресу: СНТ «Мечта», аллея 2, и не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 170 см, волосы седые, глаза зеленые. Была одета в штаны черного цвета с блестящими вставками, джинсовую куртку и белые кроссовки.

Наталья Викторовна может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении пенсионерки, просят обратиться по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 102.

[Обновление от 9:14]

Поисковый отряд «Доброспас-Омск» сообщает, что пенсионерка найдена живой. Поиски завершены.