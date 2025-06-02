Омск-Информ
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·Общество

Ветер может усилиться до 15–18 м/с.
По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 2 июня, в Омске и Омской области температура установится в районе +26...+31 °C.
По прогнозу, ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Направление ветра южное, юго-западное, его скорость составит 5–10 м/с, при грозе порывы ветра усилятся до 15–18 м/с.
Атмосферное давление будет падать. 
Мария Филимонова
·Общество

Ветер может усилиться до 15–18 м/с.
По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 2 июня, в Омске и Омской области температура установится в районе +26...+31 °C.
По прогнозу, ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Направление ветра южное, юго-западное, его скорость составит 5–10 м/с, при грозе порывы ветра усилятся до 15–18 м/с.
Атмосферное давление будет падать. 
Мария Филимонова