Омск-Информ
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·Происшествия

Водитель большегруза не выдержал безопасную дистанцию и протаранил две фуры, ехавшие перед ним.

На федеральной трассе Тюмень – Омск произошло очередное смертельное ДТП. Сегодня, 31 мая, около 15.40 на 591-м километре дороги в Любинском районе столкнулись сразу три большегрузных автомобиля.

– Предварительно установлено, что 68-летний водитель большегрузного автомобиля «ДАФ», двигаясь по автодороге Тюмень – Омск, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с большегрузным автомобилем «СИТРАК», который затем столкнулся с большегрузным автомобилем «Скания», – сообщили в полиции.

В результате аварии водитель автомобиля «ДАФ» скончался на месте аварии от полученных травм. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

·Происшествия

Водитель большегруза не выдержал безопасную дистанцию и протаранил две фуры, ехавшие перед ним.

На федеральной трассе Тюмень – Омск произошло очередное смертельное ДТП. Сегодня, 31 мая, около 15.40 на 591-м километре дороги в Любинском районе столкнулись сразу три большегрузных автомобиля.

– Предварительно установлено, что 68-летний водитель большегрузного автомобиля «ДАФ», двигаясь по автодороге Тюмень – Омск, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с большегрузным автомобилем «СИТРАК», который затем столкнулся с большегрузным автомобилем «Скания», – сообщили в полиции.

В результате аварии водитель автомобиля «ДАФ» скончался на месте аварии от полученных травм. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.