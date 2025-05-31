ЦСКА предлагает Игорю Никитину контракт на 160 млн рублей за сезон и пост главного тренера сборной.

Главный тренер ярославского «Локомотива», в прошлом защитник «Авангарда» и наставник омской команды Игорь Никитин близок к подписанию контракта с ЦСКА. Москвичи предлагают ему зарплату в 160 млн рублей за сезон и должность главного тренера сборной России по хоккею в случае ее возвращения на международную арену.

Как сообщает портал «Бизнес Онлайн», переговоры с Никитиным вели очень влиятельные люди из руководства ЦСКА, которым, цитируем, «отказать очень тяжело». Они нашли соответствующие аргументы, чтобы переманить в армейский клуб действующего обладателя Кубка Гагарина. «Локомотив», которым Никитин руководил на протяжении четырех сезонов, в этом году не оставил соперникам никаких шансов.

Официально о расторжении контракта Никитина с ярославским клубом не объявлено. Соглашение действует еще два сезона.

Будучи игроком, Игорь Никитин выступал за «Авангард» на протяжении десяти сезонов – с 1997 по 2006 год, а также начинал в Омске свою тренерскую карьеру в сезоне 2008/2009 годов.