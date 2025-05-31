Омск-Информ
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·Общество

Переувлажнение почвы наблюдается в целом ряде районов области.

С 30 мая на территории Любинского района введен режим ЧС из-за переувлажнения почвы, сообщили в ГУ МЧС по Омской области. Ранее на территории этого муниципалитета вводился режим повышенной готовности. Дождливая погода привела к подтоплению приусадебных участков. Нынешнее переувлажнение почвы снижает темпы проведения посевной.

Нынешней весной из-за большого количества осадков и высокого уровня грунтовых вод почва переувлажнена в целом ряде районов Омской области. Ранее режим ЧС вводится на территории Оконешниковского, Павлоградского, Саргатского, Большереченского и Знаменского районов.

·Общество

Переувлажнение почвы наблюдается в целом ряде районов области.

С 30 мая на территории Любинского района введен режим ЧС из-за переувлажнения почвы, сообщили в ГУ МЧС по Омской области. Ранее на территории этого муниципалитета вводился режим повышенной готовности. Дождливая погода привела к подтоплению приусадебных участков. Нынешнее переувлажнение почвы снижает темпы проведения посевной.

Нынешней весной из-за большого количества осадков и высокого уровня грунтовых вод почва переувлажнена в целом ряде районов Омской области. Ранее режим ЧС вводится на территории Оконешниковского, Павлоградского, Саргатского, Большереченского и Знаменского районов.