Попавшей в тяжелое ДТП Ирине Кобель провели сложнейшую операцию по восстановлению таза.

Травматологи омской БСМП № 1 провели сложнейшую операцию по восстановлению таза пациентке, попавшей в тяжелое ДТП. Операция шла почти 10 часов и сопровождалась большим риском. Врачи подарили женщине возможность ходить.

Как сообщили в региональном минздраве, омичка Ирина Кобель и ее супруг Антон попали в аварию в другом регионе. Местные врачи спасли пострадавшей жизнь, провели необходимые операции, но после выписки Ирина могла передвигаться только при помощи костылей и испытывала постоянные боли. Женщина решились на повторную операцию в отделении травматологии омской БСМП № 1.

– Врач предупредил меня о рисках, но я очень хотела жить дальше полноценный жизнью, не быть прикованной к инвалидной коляске, – говорит Ирина Кобель. – Это был шанс, я поверила в него. А врач поверил в меня.

О том, как проходила операция, поведал заведующий отделением травматологии БСМП № 1 Олег Козарь:

– Во время операции было несколько этапов, с переворотом пациента, с установкой многочисленных имплантов, пластин, винтов. Операция сопровождалась кровопотерей, что осложняло работу. Огромная ответственность лежала на бригаде анестезиологов-реаниматологов, операционных сестрах. Все сработали дружно, как одна команда. Это действительно уникальный случай, и мы благодарны коллегам из других регионов, что помогли нам поставить нашу пациентку на ноги.

С омскими врачами в операции приняли участие лучшие в России специалисты по лечению патологий таза: д.м.н., профессор московского ЦИТО Елена Литвина и заведующий травматологией БСМП города Калининграда Евгений Пеньков.

Ирине Кобель предстоит длительный период реабилитации. Женщина пообещала врачам, что обязательно встанет с больничной койки, будет заниматься спортом и путешествовать.