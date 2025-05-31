Синоптики обещают дожди, грозы, сильный порывистый ветер и град.

Сегодня, 31 мая, во второй половине дня в Омской области ожидается резкое ухудшение погодных условий. Синоптики из Обь-Иртышского УГМС предупреждают о кратковременных дождях, грозах, сильном ветре порывами 15–20 метров в секунду, а также выпадении града.

МЧС напоминает, что во время сильного ветра нельзя стоять рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи. Если непогода застала на улице, лучше укрыться в помещении, в подземном переходе или подъезде здания.

На данный момент в Омске +28 градусов. По данным популярных метеосайтов, после обеда возможен кратковременный дождь.