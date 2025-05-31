Речь идет о масштабном ремонте тепловых сетей. Его нужно провести до осени.

В рамках подготовки к отопительному сезону 2025/2026 годов в городе и районах области будут заменены 100 км водопроводных и теплосетей. Столь существенного ремонта коммунальная сфера региона не знала на протяжении многих лет.

Губернатор Виталий Хоценко признал чиновников, ответственных за проведение будущих ремонтных работ, сделать все оперативно и качественно.

– Такого объема у нас не было десятилетия. Поэтому нужно приложить максимальные усилия, чтобы все работы были выполнены в срок и качественно. Это персональная задача министра энергетики и ЖКХ, всей команды министерства, мэра Омска, глав районов, предприятий коммунальной сферы, – заявил Хоценко.

После проведения работ нужно обязательно благоустроить территории, подчеркнул Хоценко. Оставлять разрытые и невосстановленные участки недопустимо.

– Мы же для людей работаем, давайте делать все по уму и красиво, чтобы жителям было приятно, – призвал чиновников глава региона.

Он также поручил обеспечить информирование населения: жители должны быть своевременно предупреждены о местах проведения работ, возможных временных отключениях ресурсов и сроках завершения ремонтных мероприятий.