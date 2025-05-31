Водителям предложили альтернативные маршруты проезда.
Сегодня, 31 мая, в центре Омска будет существенно ограничено движение транспорта. Это связано с проведением спортивно-семейного мероприятия «Зеленый марафон».
С 9 до 15 часов нельзя будет проехать по улице Тарской на участке от улицы Красина до улицы Ленина, улице Спартаковской, улице Партизанской, улице Петра Некрасова, улице Достоевского, улице Победы, улице Таубе, набережной Тухачевского на участке от улицы Таубе до дома 5а литера В по улице Партизанской.
– Кроме того, в выходные дни запрещено движение транспорта по улице Ленина на участке от площади Победы до улицы Партизанской, – напомнили в омской мэрии.
Объезд перекрытого участка организован по Соборной площади, площади Победы, улицам Интернациональной, Гагарина, Бударина, Щербанева. Водителям необходимо строго руководствоваться требованиями временно установленных дорожных знаков.