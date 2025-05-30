Водитель иномарки не пропустил ВАЗ при выезде из двора.
Сегодня, 30 мая, в 14:40 сотрудники ГИБДД получили сведения о ДТП, в котором пострадали дети.
Инспекторы ГИБДД, прибывшие на место происшествия, выяснили, что авария произошла из-за водителя автомобиля «Хонда», мужчины 1998 г. р. Омич, выезжая с придомовой территории возле дома № 142/1 на улице Масленникова, не уступил дорогу другому транспортному средству, в результате чего произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-2114.
В результате столкновения помощь медиков потребовалась двум детям, находившимся в автомобиле «ВАЗ-2114», – мальчикам 2015 и 2022 г. р.
По факту произошедшего проводится проверка.