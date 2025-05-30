Раньше в этом здании находился Ростелеком.
Министр культуры Омской области Юрий Трофимов подписал приказ, в котором утверждается предмет охраны доходного дома В.И. Зайцева, постройки конца XIX – начала XX века, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Гагарина, д. 36. В его стенах располагался ранее Ростелеком, а сейчас региональное отделение «Движения первых» и кофейня Skuratov Coffee.
В приказе подробно описывается предмет охраны дома, так, фасад в стиле «эклектика» имеет особое композиционное и архитектурно-художественное оформление. Включает асимметричную композицию с тремя балконами и декорированным кованым ограждением, венчающий профилированный карниз, двускатную крышу, включая материал покрытия кровли – листовой металл с фальцевым соединением и т. д.
Придает дому значимости местоположение и объемно-пространственная композиция.