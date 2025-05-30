Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной сдадут уже в этом году.

В ходе рабочей поездки в Калачинский район губернатор Виталий Хоценко побывал на строительной площадке физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной, который возводится по программе «Комплексное развитие сельских территорий Омской области».

Подрядная организация «АРТ РемСтрой» уже выполнила на объекте большой объем работ: смонтировала конструкции, установила окна и витражи, проложила наружные инженерные сети. Сейчас ведутся внутренние отделочные работы, устанавливаются трибуны для зрителей, идет облицовка фасада.

– Строительство ледового дворца в Калачинске ведется в графике. Отставаний нет, строительная готовность объекта составляет около 75 %. Задача – ввести спортивный комплекс в эксплуатацию в этом году, – заявил по итогам инспекции Хоценко.

Глава региона подчеркнул, что новый спорткомплекс имеет большое значение для местных жителей и в первую очередь для молодежи. Здесь можно будет заниматься спортом и проводить массовые мероприятия. Реализация проекта находится на постоянном контроле губернатора Омской области.