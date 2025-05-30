Партнерство с предприятием в перспективе позволит провести областной чемпионат среди вузовских команд и организовать участие лучших сборных в федеральных первенствах.

В ледовом дворце спорта имени Вячеслава Фетисова состоялся суперфинал первенства региональной студенческой хоккейной лиги. Команды 9 учебных вузов и ссузов сражались за право представить свое учебное заведение в финальной игре. Обладателем кубка впервые за историю турнира стала сборная Омского танкового института. Суперфинал завершил сезон соревнований масштабного проекта «Хоккей для всех», реализующегося при поддержке Омского НПЗ по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

С этого года победитель получит возможность представлять регион в первенстве студенческих команд всероссийского масштаба. Федерация хоккея Омской области совместно со Студенческой хоккейной лигой подписали договор о сотрудничестве. Омская область – пятый субъект, где проводится первенство среди вузов и ссузов. Это стало возможным благодаря проекту «Хоккей для всех» – совместной инициативы Федерации хоккея Омской области, регионального министерства спорта и Омского НПЗ.

– Омск вошел в пятерку российских городов, где проходят чемпионаты студенческой хоккейной лиги. Самые талантливые спортсмены получат приглашение пройти отбор для участия в студенческом первенстве России. В мае между Федерацией хоккея Омской области и Студенческой хоккейной лигой было подписано соглашение о сотрудничестве. В планах – проведение областного чемпионата среди команд высших учебных заведений, участие лучших сборных в федеральных первенствах. Векторы развития себе наметили. Спасибо нашему партнеру – Омскому НПЗ и программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть», что поддерживают наши инициативы и помогают развивать любительский хоккей в регионе, – прокомментировал итоги хоккейного сезона президент Федерации хоккея Омской области Михаил Лавриков.

Как подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский, развитие любительского спорта является важным аспектом социальной политики предприятия:

– «Хоккей для всех» – одна из самых масштабных программ, которую поддерживает ОНПЗ. Проект объединяет жителей региона разного возраста. Соревнования проходят среди детских, женских и мужских команд. Хоккей – один из любимых видов спорта омичей. Благодаря проекту спортсмены-любители получают шанс проявить себя не только в своем регионе, но и на федеральных соревнованиях. ОНПЗ активно участвует в популяризации спорта и развитии спортивной инфраструктуры в регионе. Все наши социальные программы мы реализуем в тесном взаимодействии с правительством Омской области, это позволяет получать ощутимый результат.

Добавим, что этой весной в рамках проекта «Хоккей для всех» прошли соревнования среди женских команд «КосмоОмск», детское первенство среди юношей, а также открылась Школа хоккейных арбитров. Количество участников проекта превышает 10 тыс. человек.