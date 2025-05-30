Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина пропал сегодня, 30 мая.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили о розыске 64-летнего Закарии Замшидова. Пенсионер вышел из медицинского учреждения и пропал. 

Приметы пропавшего: рост 175 см, телосложение худощавое, обрит наголо, глаза карие. 

Был одет в черную ветровку, синие спортивные штаны, серые кроссовки и черную кепку. 

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-72 или 112.

Олег Кипорук
·Происшествия

Мужчина пропал сегодня, 30 мая.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили о розыске 64-летнего Закарии Замшидова. Пенсионер вышел из медицинского учреждения и пропал. 

Приметы пропавшего: рост 175 см, телосложение худощавое, обрит наголо, глаза карие. 

Был одет в черную ветровку, синие спортивные штаны, серые кроссовки и черную кепку. 

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-72 или 112.

Олег Кипорук