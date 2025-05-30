Омск-Информ
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·Общество

Завершение строительства запланировано к маю 2027 года.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о выдаче ООО «Специализированный застройщик «Свой дом на Нейбута» разрешения на строительство многоэтажного жилого дома. Новостройка расположится на пересечении улиц Арнольда Нейбута и 21-й Линии.

– По замыслу проектировщиков высотка переменной этажности: 2–16–17 этажей. Площадь жилых помещений – 18 502,5 кв. м. В доме будет 321 квартира: 111 однокомнатных, 162 двухкомнатные и 48 трехкомнатных, – сообщил мэр.
Каждый подъезд оборудуется двумя лифтами – пассажирским и грузопассажирским. Нижние этажи здания предусмотрены для размещения офисов. Проект разработан с учетом современного комфорта: инженерные коммуникации размещены в технической части здания, на крыше расположена котельная, работающая на природном газе.
Строительство запланировано завершить до мая 2027 года. 
Мария Филимонова
·Общество

Завершение строительства запланировано к маю 2027 года.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о выдаче ООО «Специализированный застройщик «Свой дом на Нейбута» разрешения на строительство многоэтажного жилого дома. Новостройка расположится на пересечении улиц Арнольда Нейбута и 21-й Линии.

– По замыслу проектировщиков высотка переменной этажности: 2–16–17 этажей. Площадь жилых помещений – 18 502,5 кв. м. В доме будет 321 квартира: 111 однокомнатных, 162 двухкомнатные и 48 трехкомнатных, – сообщил мэр.
Каждый подъезд оборудуется двумя лифтами – пассажирским и грузопассажирским. Нижние этажи здания предусмотрены для размещения офисов. Проект разработан с учетом современного комфорта: инженерные коммуникации размещены в технической части здания, на крыше расположена котельная, работающая на природном газе.
Строительство запланировано завершить до мая 2027 года. 
Мария Филимонова