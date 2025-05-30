Предлагается три действующих ресторана с ежемесячной выручкой до 9 млн рублей.

На популярном портале объявлений «Авито» появилось сообщение о продаже готовой сети доставки японской кухни «Ебидоеби». Бизнес функционирует в Омске и объединяет три действующих ресторана: на улицах Герцена, Комарова и Масленникова. Общая стоимость франшизы – 13 миллионов рублей.

Продавец уверяет потенциальных инвесторов, что они приобретают не просто перспективную концепцию, а налаженный и стабильный бизнес с существующей клиентской базой, собственным штатом персонала, необходимым оборудованием и развитой системой маркетинга под узнаваемым международным брендом.

Сообщается, что общая месячная выручка трех филиалов достигает девяти миллионов рублей. Продавец отмечает высокий потенциал развития бизнеса, подчеркнув, что в будущем возможно расширение сети как минимум до десятка заведений в городе.

Причины продажи называются личные – нынешнему владельцу бизнеса хочется заняться иными проектами.